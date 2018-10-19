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Wimbledon'da son sete "tie-break" düzenlemesi getirildi

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon’da, son sete 'tie-break' düzenlemesi getirildi.

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Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon’da, son sete "tie-break" düzenlemesi getirildi.

Turnuvanın organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, gelecek yıldan itibaren son sette oyunlarda 12-12 eşitliğe ulaşılması halinde "tie-break" uygulamasının devreye gireceği belirtildi.

2010 yılındaki Wimbledon’da tenis tarihinin en uzun maçı oynanmıştı. İlk turdaki Fransız Nicolas Mahut ile ABD’li John Isner arasındaki mücadele, 3 gün devam etmiş ve toplam 11 saat 5 dakika sürmüştü.

Rakibini 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 ve 70-68’lik setlerle 3-2 yenen Isner, tur atlamıştı.

Turnuvada bu yıl da Güney Afrikalı Kevin Anderson ile ABD’li Isner arasında oynanan yarı final mücadelesi 6 saat 36 dakika sürmüş, son seti 26-24 kazanan Anderson adını finale yazdırmıştı.

(AA)

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