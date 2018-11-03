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Wolverhampton Diagne için 10 milyon euro verdi

Adı Galatasaray'la da anılan Diagne için Premier Lig ekibi Wolverhampton 10 milyon euro teklif etti.

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Kasımpaşa formasıyla Süper Lig’i kasıp kavuran Mbaye Diagne'ye yurt dışından talip çıktı. Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Ocak ayında Diagne için teklif yapmaya hazırlanıyor. Bu sezon çıktığı 10 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran 27 yaşındaki Senegalli yıldız, geçen sezon ise devre arasında gelmiş, 17 haftada 12 gol, 2 asistle oynamıştı. Lacivert-Beyazlılar, Diagne’nin fiyatını 10 milyon Euro (6.2 milyon TL) olarak belirledi. 

Ünlü menacer Jorge Mendes’in ortağı olduğu Wolverhampton sezon başında transfere 92 milyon Euro harcamıştı.

(Fanatik)

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