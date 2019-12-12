Wolverhampton-Beşiktaş CANLI ANLATIM
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
Wolverhampton: Ruddy, Bennett, Buur, Vinagre, Coady, Kilman, Moutinho, Dendoncker, Moutinho, Neto, Cutrone
Beşiktaş: Utku, Rebocho, Necip, Erdoğan, Kerem, Erdem, Oğuzhan, Lens, Boyd, Güven, Umut
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