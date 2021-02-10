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Spor

Wolverhampton'dan Jonny Otto'ya yeni sözleşme

Wolverhampton, İspanyol sol bek Jonny Otto'nun sözleşmesini 2025'e kadar uzattığını açıkladı.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 15:52 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:52
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İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, İspanyol sol bek Jonny Otto'nun sözleşmesini yeniledi.

Wolverhampton Kulübü, 26 yaşındaki Jonny Otto ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Şu ana kadar Wolverhampton formasıyla 88 maça çıkan İspanyol futbolcu, 2018'de ülkesinin Atletico Madrid takımından transfer edilmişti.

İspanya Milli Takımı'nda 3 kez görev alan Jonny Otto, geçen yıl yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 6 ay forma giyememiş ve 7 Şubat'ta Leicester City ile 0-0 berabere kaldıkları lig maçında sahalara dönmüştü.

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