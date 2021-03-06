İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Mart 2021 Cumartesi / 22 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5345
  • EURO
    8,9837
  • ALTIN
    411.286
  • BIST100
    1541.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wolverhampton'ın hocası Nuno Espirito o eylemden vazgeçmiyor
Spor

Wolverhampton'ın hocası Nuno Espirito o eylemden vazgeçmiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo, ayrımcılığa karşı sembol haline gelen diz çökme eylemini sürdüreceğini belirtti.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 14:15 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 14:15
ABONE OL

47 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tek başına kalsa bile maçlardan önce diz çökeceğini kaydederek, "İnsanlar bunun bir fark yaratacağına inanmıyorlarsa kendi fikirleridir. Ben yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'deki tek siyahi teknik direktör olan Nuno, duruşunu ve fikirlerini bu şekilde gösterdiğini dile getirerek, "Sonuçlar hemen gelmeyecek. Önümüzde uzun bir mücadele var, bu yüzden pes edemeyiz. Etki hemen olmasa bile ileride ona ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Futbol Ligi eski oyuncusu Colin Kaepernick'in 2016 yılında ABD polisinin siyahilere karşı sert müdahalelerini milli marş sırasında diz çökerek protesto etmesi tüm dünyaya yayılmış ve sembol eylem haline dönüşmüştü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.