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Spor

Wout Weghorst ayrılıyor! İşte Beşiktaş'ın kazanacağı para

Beşiktaş, Hollandalı golcüsü Wout Weghorst ile olan sözleşmesini feshetti. Siyah beyazlılar Hollandalı golcünün ayrılığı için kasasına 3 milyon avro koyacak.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 11:26 - Güncelleme:
Wout Weghorst ayrılıyor! İşte Beşiktaş'ın kazanacağı para
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Beşiktaş, Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst ile yollarını ayırdı. Weghorst'un, İngiliz ekibi Manchester United ile transferi konusunda anlaşma sağlaması üzerine siyah-beyazlılar, oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verdi.

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Hollanda Milli Takımı'yla gösterdiği başarılı performans sonrası birçok takımın radarına giren 30 yaşındaki futbolcu, İngiliz devi Manchester United ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Beşiktaş, sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi için bonservis bedeli talep etti. Bunun üzerine Manchester United, siyah-beyazlı kulüple de pazarlığa oturdu ve 3 milyon avro civarı bir ücret karşılığına anlaşma sağlandı.

Anlaşmanın ardından Wout Weghorst, bugün hem takımdan hem de İstanbul'dan ayrıldı.

ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Weghorst'la yollarını ayıran Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile görüşmelerini sürdürüyor. Kamerunlu oyuncuyla yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, 30 yaşındaki oyuncunun da tekrar siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Weghorst'un da gidişiyle Aboubakar'la görüşmeleri daha da sıklaştıracak olan Kara Kartal, birkaç gün içinde bu transferi bitirmek istiyor.

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