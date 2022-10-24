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Spor

Wout Weghorst: Beşiktaş'ın standardı bu değil

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta Wout Weghorst, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2022 Pazartesi 22:25 - Güncelleme:
Wout Weghorst: Beşiktaş'ın standardı bu değil
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Wout Weghorst, Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

Wout Weghorst yaptığı açıklamada, "İyi bir sonuç değil, istediğimiz bir sonuç değil. Beşiktaş'ın standardı bu değil. Şampiyonluk için oynuyorsak bu tür kayıplarda bulunmamamız lazım. Bu maçları asla kaybetmememiz gerekiyor. Maça iyi başladık, golü de bulduk. İlk yarının ortalarında geri çekilmeye başladık. İkinci yarı daha çok çekildik ve rakibe alan bıraktık. Hocamızın istediklerini yapamadık. Beşiktaş'ın standartları için yeterli değil, üzgünüz." dedi.

Mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Hollandalı, "Hayal kırıklığına uğradık. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok kendimizi göstermemiz lazım. Hücuma geliyoruz, sonlandıramıyoruz. Gol yemememiz lazım. Elimizden geleni yapacağız ama yeterli değil." açıklamasını yaptı.

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