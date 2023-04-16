Wout Weghorst geri dönüyor! Beşiktaş devrede

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a katılan Wout Weghorst'u, siyah-beyazlılar yeniden transfer gündemine aldı.
30 yaşındaki golcü, Manchester United'dan teklif alınca siyah beyazlı kulüpten ayrılarak Manchester United ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalamıştı. Ancak Weghorst'un İngiliz devinde kalması pek mümkün görünmüyor.
The Sun'ın haberine göre; Beşiktaş Hollandalı golcüyü transfer etme konusunda hevesli takımlar arasında. Wout Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, her ne kadar futbolcuyu satmak istese de Hollandalının Beşiktaş'a yeniden kiralanması büyük ihtimal olarak görünüyor.
Wout Weghorst, Manchester United formasıyla çıktığı 21 resmi maçta yalnızca 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Hollandalı henüz Premier Lig'de golle tanışamadı. Buna rağmen teknik direktör Ten Haag'ın onu takımda tutmak isteyebileceğini öne sürüldü.
Weghorst'un potansiyel olarak uzun vadeli planlarının bir parçası olup olmadığı sorulduğunda Hollandalı teknik adam, "Tabii ki. Futbolun birçok unsurunu gerçekten iyi yaptığını düşünüyorum. Wout bizim için gerçekten iyi bir iş çıkarıyor" demişti.
Hollandalı golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 resmi maçta ise 9 kez ağları havalandırırken 4 de asiste imza attı.