Wout Weghorst geri dönüyor! Beşiktaş devrede

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a katılan Wout Weghorst'u, siyah-beyazlılar yeniden transfer gündemine aldı.

KALMASI PEK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

30 yaşındaki golcü, Manchester United'dan teklif alınca siyah beyazlı kulüpten ayrılarak Manchester United ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalamıştı. Ancak Weghorst'un İngiliz devinde kalması pek mümkün görünmüyor.

"BEŞİKTAŞ HEVESLİ"

The Sun'ın haberine göre; Beşiktaş Hollandalı golcüyü transfer etme konusunda hevesli takımlar arasında. Wout Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, her ne kadar futbolcuyu satmak istese de Hollandalının Beşiktaş'a yeniden kiralanması büyük ihtimal olarak görünüyor.

WEGHORST'UN MANU PERFORMANSI

Wout Weghorst, Manchester United formasıyla çıktığı 21 resmi maçta yalnızca 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Hollandalı henüz Premier Lig'de golle tanışamadı. Buna rağmen teknik direktör Ten Haag'ın onu takımda tutmak isteyebileceğini öne sürüldü.

HAG: "BİZİM İÇİN İYİ BİR İŞ ÇIKARIYOR"

Weghorst'un potansiyel olarak uzun vadeli planlarının bir parçası olup olmadığı sorulduğunda Hollandalı teknik adam, "Tabii ki. Futbolun birçok unsurunu gerçekten iyi yaptığını düşünüyorum. Wout bizim için gerçekten iyi bir iş çıkarıyor" demişti.

WEGHORST'UN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Hollandalı golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 resmi maçta ise 9 kez ağları havalandırırken 4 de asiste imza attı.