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Spor

Wout Weghorst için resmi açıklama geldi

Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, oyuncunun geleceği için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

17 Ağustos 2024 Cumartesi 13:22 - Güncelleme:
Wout Weghorst için resmi açıklama geldi
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Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, oyuncunun geleceği için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Cziommer yaptığı açıklamada, "Weghorst'un Burnley'den ayrılma ihtimali çok yüksek. Burnley'in bonservis talebi olabilir. Bu onların hakkı ancak sözleşmesinin son yılına girdi. Dolayısıyla heyecan verici görüşmeler olacak." dedi.

Ajax'a transfer olma ihtimaliyle ilgili konuşan Simon, "Ajax'a gitme ihtimali ne kadar gerçekçi? Wout'la ilgilenen birçok takım var. Şu anda birçok kulübü reddetti. Ajax'a gitme ihtimali, onunla ilgilenen diğer kulüplere gitme şansıyla eşit. Ajax'la bir kez görüşmüştüm. Wout Weghorst hakkında da konuşmuştuk. Bu sürecin ilerleyip ilerlemeyeceğini zamanla göreceğiz." ifadelerini kullandı.

AYRILIK İÇİN 3 KRİTER

Transfer için 3 kriteri sıralayan Cziommer şu ifadeleri kullandı: "Weghorst çok hırslı bir oyuncu. Ya Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ya da şampiyonluğa oynayan bir takıma transfer olmak istiyor. Aynı zamanda mali şartlar da önemli. Transfer için bu 3 paketin bir arada olması gerekiyor."

KARARINI VERECEK

Trabzonspor'un da transferi için yoğun uğraş verdiği Wout Weghorst'ın kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması da giyen 32 yaşındaki Hollandalı golcü, MANU, Burnley, Hoffenheim, AZ Alkmaar, Wolfsburg gibi önemli takımlarda forma giydi. Kariyeri boyunca 488 maça çıkan Weghorst, 184 gol ve 60 asistlik performans sergiledi.

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