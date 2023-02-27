Wout Weghorst: Kupa hak ettiği yerde

Devre arasında Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, İngiliz devi ile İngiltere Lig Kupası'nı kazandıktan sonra konuştu.

"KUPA HAK ETTİĞİ YERDE"

Manchester United ile kupa kazanmanın harika bir his olduğunu söyleyen Weghorst, "Harika hisler yaşıyorum. Tabii ki ben çok uzun zamandır burada değilim ama kulüp bu kupayı kazanamayalı uzun zaman olmuştu. Kupayı hak ettiği yere getirmek güzel. Burası çok ama çok büyük bir kulüp." dedi.

"ÇOCUKLUK HAYALİM"

Kariyerinin ilk kupasını kazanan Weghorst, "Hollanda'da 2 kez kupa finali oynamıştım ama ikisini de kaybetmiştim. Ancak pes etmeyip sıkı çalışmak her zaman size bir şeyler kazandırıyor. Maçtan sonra duygusal anlar yaşadım. Bu, benim çocukluk hayallerimden biriydi." ifadelerini kullandı.

"1 KUPA YETMEZ, HEPSİNİ İSTİYORUM"

1 kupanın kendisi için yeterli olmadığını söyleyen Weghorst, "Şimdilik sadece 1 kupa kazandık ve bunu kutlayacağız. Ancak önümüzde alınacak 3 kupa daha var. Aynı iştahla oynamalıyız. Teknik direktörümüz Erik ten Hag kazanmak için yaşayan bir insan. Onun kalitesi ve kadronun kalitesi müthiş uyumlu bir takım çıkardı ortaya." sözlerini sarf etti.

Manchester United forması ile 12 resmi maça çıkan Weghorst, bu maçlarda 1 gol 2 asist kaydetti.