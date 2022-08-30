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Spor

Wout Weghorst: Performansımız her hafta daha da iyiye gidecek

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ta Wout Weghorst, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2022 Salı 00:46 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Sivasspor maçının ardından konuştu.

Golcü oyuncu 4 haftalık performansıyla ilgili, "Mutluyum, iki haftadır gol atıyorum. 2 gol ve asistlerim var. Sadece skora yönelik değil performansımla takıma yardım etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Performans olarak bireysel değil takım adına çalıştığını belirten Weghorst, "Ben takımına her zaman destek olmak isteyen bir oyuncuyum. Geriye de gelerek takımın önemli bir parçası olmak istiyorum. Şimdiye kadar 2 gol 3 asistim var, bu da beni mutlu ediyor. Takım adına her şeyi vermek istiyorum, böyle devam edeceğimi de biliyorum." sözlerini kullandı.

Daha önce oynadığı takımlarda bu kadar çok gol katkısı yapmadığını belirten Hollandalı, "İlk 4 haftada 5 gollük bir katkı verdiğim bir takım oldu mu, sanmıyorum. Takım olarak başarılı olmak önemlidir. Takımın başarısı için mücadele eden bir oyuncu oldum her zaman. Gelişen bir performansımız var, performansımız her hafta daha da iyiye gidecek." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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