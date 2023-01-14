Wout Weghorst resmen Manchester United'da!

Manchester United, Wout Weghorst'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un kiralık sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile şirketimize 2 milyon 825 bin avro fesih bedeli ödenecektir." denildi.

Wout Weghorst'un imza attıktan sonraki ilk açıklamaları ise şu şekilde:

Manchester United'a transfer olduğum için kendisini ayrıcalıklı hissettiğini belirten Wout Weghorst, "Geçmişte Manchester United'a karşı oynamıştım ve şimdi bu ünlü kırmızı formayı giyme şansına sahip olmak harika bir duygu." ifadelerini kullandı.