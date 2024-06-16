İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2024 Pazar / 10 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7878
  • EURO
    35,1602
  • ALTIN
    2457.99
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Wout Weghorst: Rüya gibi bir senaryo

Polonya karşısında ikinci golü atarak takımına galibiyeti getiren Hollanda'nın forveti Wout Weghorst, maçın ardından konuştu.

16 Haziran 2024 Pazar 19:06 - Güncelleme:
Wout Weghorst: Rüya gibi bir senaryo
ABONE OL

EURO 2024'ün D Grubu ilk hafta maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Hollanda'da galibiyeti getiren golü atan Wout Weghorst karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Rüya gibi bir senaryo olduğunu söyleyen Weghorst, "Duygularım tarif edilemez. Özellikle de böyle bir turnuvada gol atmak... Çok özel! Daha geçen hafta buna hazırdım. Bana rolümün ne olduğu açıkça söylendi. Takımınız için maksimum düzeyde orada olduğunuzdan emin olmalısınız. Şahsen benim için bu rüya gibi bir senaryo." ifadelerini kullandı.

Gol anını anlatan Weghorst şu sözlerle devam etti:

"Sonra o top geliyor... Geldiğini görüyorsunuz, o anı hissediyorsunuz. Bazen bunu hissedersiniz, bir akışın içindesinizdir. Bunu tarif edemezsiniz. Sonrasında konuşmak kolay ama... Bunun olacağını biliyordum, size mesajları gösterebilirim. Bu sabah kız arkadaşıma 'Maçın bitiş düdüğünden yaklaşık 20 dakika önce, skor 0-0 veya 1-1, ve sonra...' diye bir mesaj attım. Biraz geç oldu ama hissediyorsunuz, gözünüzde canlandırıyorsunuz. Hepimiz için çok güzel, bunu yapabiliyor olmak harika."

Tarih yazmaya hazır olduklarını söyleyen Wout Weghorst şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Sonunu da gözünüzde canlandırıyorsunuz. Sadece tek bir hedef var. O da kupayla birlikte orada durmak. Bu sadece bende değil, herkeste var. Siz de bunun hakkında konuşuyorsunuz. Bu yüzden başlangıç çok önemli, sonra ona doğru büyürsünüz. Mutlak hedef tarih yazmak, biz buna hazırız. Umalım ki daha birçok harika maç olsun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.