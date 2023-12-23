İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı!

Bir dönem Beşiktaş forması da giymiş olan Wout Weghorst, kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, siyah beyazlılardan ayrılış sürecini de aktardı.

23 Aralık 2023 Cumartesi 19:17 - Güncelleme:
Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı!
ABONE OL

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da kariyerini sürdüren Wout Weghorst, İngiliz basınından Mirror'a Beşiktaş ve Manchester United'da forma giydiği döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan ayrılış sürecini anlatan Weghorst, "Bir akşam menajerim beni aradı. Benimle ilgilenen iki kulüp olduğunu söyledi. Brentford'la ilgili durumu anlattı. Sonrasında Manchester United'ın istediğini söyledi. Gözyaşlarına boğuldum. Beşiktaş'ın o dönemki sportif direktörüyle aram iyiydi. Hayalimin Manchester United'a gitmek olduğunu söyledim. Beni anladığını söyledi. Herhangi bir miktardan bahsetmeyeceğim ama bu transferi mümkün kılmak için çok şey kaybettim." dedi.

Manchester United dönemi içinse Weghorst, "Uyum sorunu yaşadım. Baskı tuhatı ve fiziksel sorunlar şimdiye kadar deneyimlediğimden daha büyüktü. Son birkaç ayda bu konuda rahattım. Old Trafford'da Real Betis'e attığım golü unutmayacağım." açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.