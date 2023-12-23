Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da kariyerini sürdüren Wout Weghorst, İngiliz basınından Mirror'a Beşiktaş ve Manchester United'da forma giydiği döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan ayrılış sürecini anlatan Weghorst, "Bir akşam menajerim beni aradı. Benimle ilgilenen iki kulüp olduğunu söyledi. Brentford'la ilgili durumu anlattı. Sonrasında Manchester United'ın istediğini söyledi. Gözyaşlarına boğuldum. Beşiktaş'ın o dönemki sportif direktörüyle aram iyiydi. Hayalimin Manchester United'a gitmek olduğunu söyledim. Beni anladığını söyledi. Herhangi bir miktardan bahsetmeyeceğim ama bu transferi mümkün kılmak için çok şey kaybettim." dedi.

Manchester United dönemi içinse Weghorst, "Uyum sorunu yaşadım. Baskı tuhatı ve fiziksel sorunlar şimdiye kadar deneyimlediğimden daha büyüktü. Son birkaç ayda bu konuda rahattım. Old Trafford'da Real Betis'e attığım golü unutmayacağım." açıklamasında bulundu.