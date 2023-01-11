Wout Weghorst'tan sürpriz karar! ''Ağrılarım var...''

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Wout Weghorst, Manchester United'a transferi öncesi gündemin en önemli ismi olurken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

WEGHORST, AĞRILARINI GEREKÇE GÖSTEREREK İDMANA ÇIKMADI

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'a transfer olmak isteyen Hollandalı futbolcu, salı günü idmana çıkmasına rağmen, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlı yönetimin, para kazanmadan ve yeni bir golcü almadan Manchester United'a gitmesine izin vermediği Wout Weghorst, ağrıları olduğunu söyleyerek çalışmasını fitness salonunda yaptı.

Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmenin ardından siyah-beyazlıların, Wout Weghorst ile ilgili yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla beklenmeye başlandı.