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Wozniacki'den erken veda

Bianca Andreescu, Auckland Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda karşılaştığı Caroline Wozniacki'yi 2-0 yendi.

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Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının  2. turunda, dünya 3 numarası Caroline Wozniacki ile klasmanın 152. basamağındaki  Bianca Andreescu karşılaştı.
 
18 yaşındaki Kanadalı Andreescu, maçı 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak  çeyrek finale yükseldi. Geçen yılın Avustralya Açık şampiyonu Danimarkalı  Wozniacki, 1 numaralı seribaşı olarak geldiği organizasyondan elendi.

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