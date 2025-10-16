Wrexham, Dele Alli hamlesinden vazgeçti

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen İngiliz orta saha Dele Alli, geçtiğimiz ay Como ile yollarını ayırarak serbest statüye geçti.

Bonservisi elinde bulunan tecrübeli futbolcunun, İngiltere Championship ekiplerinden Wrexham'a transfer olabileceği yönünde haberler çıkmıştı.

Galler temsilcisinin 24 kişilik kadrosunda bir kontenjan boşluğu bırakması, Dele Alli iddialarını güçlendirmişti. Ancak kulüpten beklenen hamle farklı yönde geldi.

DELE ALLI YERİNE RATHBONE TERCİHİ

Daily Express'in haberine göre, Wrexham cephesi kadrosundaki son oyuncu hakkını Dele Alli yerine Oliver Rathbone'dan yana kullandı.

Sezon başında ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Rathbone'un tamamen iyileştiği ve artık oynamaya hazır olduğu belirtildi.