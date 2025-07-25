Wrexham'dan Eriksen sürprizi

Championship ekibi Wrexham, orta sahasını Christian Eriksen ile güçlendirmek istiyor. Ryan Reynolds'ın ortak sahibi olduğu kulüp, Manchester United ile yollarını ayıran 33 yaşındaki Danimarkalı yıldıza resmi teklif sundu. Sky Sports'un haberine göre, taraflar arasında görüşmeler başladı.

Üst düzey bir kulüpte oynamayı tercih eden Eriksen'in, Wrexham'ın oyun tarzı ve yükselme hedeflerinden etkilendiği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon United formasıyla 35 maça çıkan Eriksen, 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Tecrübeli oyuncunun kariyerinde Brentford, Inter, Tottenham ve Ajax gibi kulüpler yer alıyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.