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Spor

Wrexham'dan Eriksen sürprizi

Championship takımlarından Wrexham, Manchester United'dan ayrılan Christian Eriksen'i kadrosuna katmak istiyor. Serbest statüdeki Danimarkalı yıldız, kulübün projesinden etkilenmiş durumda.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 21:27 - Güncelleme:
Wrexham'dan Eriksen sürprizi
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Championship ekibi Wrexham, orta sahasını Christian Eriksen ile güçlendirmek istiyor. Ryan Reynolds'ın ortak sahibi olduğu kulüp, Manchester United ile yollarını ayıran 33 yaşındaki Danimarkalı yıldıza resmi teklif sundu. Sky Sports'un haberine göre, taraflar arasında görüşmeler başladı.

Üst düzey bir kulüpte oynamayı tercih eden Eriksen'in, Wrexham'ın oyun tarzı ve yükselme hedeflerinden etkilendiği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon United formasıyla 35 maça çıkan Eriksen, 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Tecrübeli oyuncunun kariyerinde Brentford, Inter, Tottenham ve Ajax gibi kulüpler yer alıyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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