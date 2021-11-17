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Spor

WTA'de Muguruza - Kontaveit finali

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin yedinci gününde İspanyol Garbine Muguruza ile Estonyalı Anett Kontaveit adını finale yazdırdı.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 10:09 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:09
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Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvasına, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan yarı final maçlarıyla devam edildi.

Teklerde 4 numaralı seribaşı Maria Sakkari ile 8 numaralı seribaşı Anett Kontaveit karşılaştı. Estonyalı sporcu, toplam 2 saat 2 dakika süren maçta rakibini 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Diğer yarı final mücadelesinde ise iki İspanyol tenisçi, 7 numaralı seribaşı Paula Badosa ile 6 numaralı seribaşı Garbine Muguruza karşı karşıya geldi.

Muguruza, vatandaşını 6-3'lük setlerle yenerek 1993 yılından bu yana turnuvada final bileti alan ilk İspanyol oldu.

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