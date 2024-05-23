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Spor

Xabi Alonso: Bizden daha iyiydiler

Bayer Leverkusen'de teknik direktör Xabi Alonso, UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta'ya 3-0 kaybettikleri maç sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

23 Mayıs 2024 Perşembe 01:15 - Güncelleme:
Xabi Alonso: Bizden daha iyiydiler
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UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta'ya 3-0 mağlup olan ve sezonun da ilk yenilgisini alan Bayer Leverkusen'de tekink direktör Xabi Alonso karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Atalanta'nın hak ettiğini söyleyerek başlayan Xabi Alonso, "Kötü bir gün geçirmeyi planlamamıştık ama kısmet değilmiş. Hazırlandığımız birçok zor durumla başa çıkamadık çünkü Atalanta sizden çok şey talep ediyor. Bire bir pozisyonlar, ikili mücadeleler ama topu doğru pozisyonlarda kullanıp avantaj elde edemedik. Bunu çok iyi yapıyorlar. Geri gelemedik ve topu geri alamadık. Olması gereken bu değildi. Yenilmezlik serisi sona erdi ama Atalanta'yı tebrik ederim, bunu hak ettiler, o yüzden söyleyecek başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL OLARAK DAHA İYİYDİLER"

Sorunun taktik olmadığını söyleyen Xabi Alonso, "Evet her açıdan daha iyiydiler. İlk golü attıklarında çok fazla enerjileri vardı. Muhtemelen ilk aşamada çok fazla pas yapmaya çalıştık, oysa ilk oyuncuyu çekip biraz daha uzun oynamalıydık. Bu taktiklerle ilgili değildi. Bireysel olarak da takım olarak da daha iyiydiler. Bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Bugünkü gibi büyük bir günde olması üzücü ama Cumartesi günü başka bir finalimiz var ve bugünden ders çıkarmaya çalışacağız." dedi.

İlk teknik direktörlük yılının iyi geçtiğini söyleyen Xabi Alonso şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Harika bir şeyler yapmayı umuyordum ve buna hazırlanıyordum ama bu çok daha fazlası oldu. "Leverkusen gibi bir kulüp için başardıklarımız harika. Sezonun son haftasında Bundesliga'yı kaldırmış olmak ve bugün oynarken bunu başaramamış olmak ve ardından Almanya Kupası finaline gitmek de çok şey ifade ediyor. Koç olarak ilk yılım, oldukça iyi gidiyor."

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