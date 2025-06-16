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Spor

Xabi Alonso gözlerine inanamadı! Arda Güler'i görünce şaşkına döndü

A Milli Takım maçları nedeniyle genç yıldız Arda Güler, Real Madrid'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası kampına geç katıldı. İspanyol devinin yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile ilk kez tanışan milli futbolcu, başarılı çalıştırıcıyı şaşırttı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Haziran 2025 Pazartesi 11:48 - Güncelleme:
Xabi Alonso gözlerine inanamadı! Arda Güler'i görünce şaşkına döndü
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Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi resmen başlarken, takım FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD'de bulunuyor. Milli maçlar nedeniyle takıma sonradan katılan futbolcular da Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile yavaş yavaş kaynaşmaya başladı.

Bu isimlerden biri olan Arda Güler, Xabi Alonso ile samimi bir görüntü verdi. Alonso ise milli futbolcuyu görünce gözlerine inanamadı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Arda Güler'in fiziği Xabi Alonso'yu oldukça şaşırttı.

"HAYAL ETTİĞİMDEN DAHA BÜYÜK"

Alonso'nun Arda Güler'i gördükten sonra, "Hayal ettiğimden daha büyük ve güçlü; yaşına göre fiziksel olarak iyi durumda." dediği iddia edildi.

Arda Güler'i Bayer Leverkusen'i çalıştırırken de isteyen Xabi Alonso, 20 yaşındaki futbolcuyu takımın önemli isimlerinden biri yapmak istiyor.

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