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Spor

Xabi Alonso için Real Madrid'e özel madde!

Real Madrid'in Ancelotti'den sonra takımın başına getirmek istediği Xabi Alonso için Bayer Leverkusen özel bir madde ekledi. Eflatun beyazlılar, genç antrenörü takımın başına getirecek olursa Alman ekibine 15 ila 18 milyon euro arasında bir ücret ödemesi gerekecek.

13 Kasım 2023 Pazartesi 23:00 - Güncelleme:
Xabi Alonso için Real Madrid'e özel madde!
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Real Madrid'in Ancelotti'den sonra takımın başına getirmek istediği Xabi Alonso için Leverkusen'den flaş hamle.

Spox'ta yer alan habere göre; Xabi Alonso ile 2026 yılına kadar sözleşme uzatan Bayer Leverkusen sözleşmeye, Real Madrid'e özel 15 ila 18 milyon euro arasında bir serbest kalma maddesi ekledi.

İspanyol devi, Ancelotti'den sonra Xabi Alonso'yu takımın başına getirmek isterse bu miktarı ödemek zorunda kalacak.

Carlo Ancelotti'nin yerine Real Madrid'in başına geçeceği şeklindeki haberlere defalarca konu olan Xabi Alonso, hakkında çıkan bu iddialar hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Şu anda tüm odağının Bayer Leverkusen olduğunu dile getiren İspanyol teknik adam, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Real Madrid'i çalıştırmak mı? Bunun için oldukça erken. Daha eylül ayındayız. Ben tamamen kulubüm Bayer Leverkusen'e odaklanmış durumdayım" şeklinde konuşmuştu.

Leverkusen'in başında 54 maça çıkan Xabi, 33 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. İspanyol hoca, 2.04 puan ortalaması tutturdu.

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