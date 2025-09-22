İSTANBUL °C / °C
22 Eylül 2025 Pazartesi
  • Xabi Alonso, Jude Bellingham için kararını verdi
Spor

Xabi Alonso, Jude Bellingham için kararını verdi

İspanya La Liga devi Real Madrid'de teknik direktörü Xabi Alonso, Jude Bellingham için kararını verdi.

22 Eylül 2025 Pazartesi 09:48
Xabi Alonso, Jude Bellingham için kararını verdi
Xabi Alonso, sakatlıktan dönen Jude Bellingham'ın Real Madrid'de hücuma dönük orta saha rolünde oynayacağını doğruladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Jude Bellingham'ın takımdaki pozisyonuna dair merak edilen soruya net bir yanıt verdi. İngiliz orta saha oyuncusu, omuz ameliyatının ardından beklenenden erken sahalara döndü ve Cumartesi akşamı Espanyol karşısında ikinci yarıda oyuna girdi. Los Blancos'un 2-0 kazandığı mücadele, Bellingham'ın bu sezonki ilk resmi maçı oldu.

Real Madrid, Bellingham olmadan sezona mükemmel bir başlangıç yaparak tüm kulvarlarda çıktığı altı maçın tamamını kazandı. Ancak Bellingham'ın dönüşüyle birlikte teknik ekibin önündeki en önemli soru, genç yıldızın Xabi Alonso'nun oyun planında nasıl bir rol üstleneceği oldu.

HÜCUMA YÖNELİK KULLANILACAK

Maç sonrası konuşan Alonso, bu konuda net ifadeler kullandı: "Jude'un pozisyonu hücuma dönük orta saha oyuncusu. İnanılmaz bir hareket kabiliyeti var ve onu ne kadar çok bulabilirsek performansımız da o kadar iyi olur. Dünya Kulüpler Kupası farklı bir deneyimdi. O ve Camavinga ile iki ek seçeneğimiz, iki üst sınıf oyuncumuz var."

Bellingham'ın dönüşü, orta sahada rekabeti artırırken Real Madrid'e de farklı opsiyonlar sunacak. Alonso'nun genç oyuncuyu hücuma dönük bir rol için tercih etmesi, takımın hücum organizasyonlarını daha da güçlendirebilir. Ayrıca Eduardo Camavinga ile birlikte kullanıldığında Real Madrid'in orta sahada çok yönlülüğü artacak gibi görünüyor.

Bellingham'ın kısa sürede tam formuna kavuşması halinde, hem La Liga'da hem de Avrupa kupalarında Real Madrid'in hücum gücünü daha üst seviyeye taşıması bekleniyor.

