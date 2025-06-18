İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2025 Çarşamba / 22 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Xabi Alonso müjdeyi verdi: Arda Güler daha fazla süre alacak
Spor

Xabi Alonso müjdeyi verdi: Arda Güler daha fazla süre alacak

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Al Hilal maçı öncesi katıldığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi18 Haziran 2025 Çarşamba 01:27 - Güncelleme:
Xabi Alonso müjdeyi verdi: Arda Güler daha fazla süre alacak
ABONE OL

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal maçı öncesinde katıldığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"ARDA BU SEZON DAHA FAZLA OYNAYACAK"

Yeni sezonda Arda Güler'in daha fazla süre alacağını belirten İspanyol teknik adam Xabi Alonso: "Arda Güler bu sezon daha fazla oynayacak. Uyum zaman alır. Örneğin Luka, güçten güce ilerledi. Arda Güler, Endrick... Bunlar doğal süreçler. İkinci yıllarında daha da ilerleyecekler. Her şey doğal."

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında 18 Haziran günü saat 22:00'de Al Hilal ile kozlarını paylaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.