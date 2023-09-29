Xabi Alonso, Real Madrid iddialarına cevap verdi!

Son dönemde Carlo Ancelotti'nin yerine Real Madrid'e geçeceği yönünde sık sık haberlere konu olan Xabi Alonso, bu iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Alman basınına açıklamalarda bulunan Alonso, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Şu anda tüm hedefinin Bayer Leverkusen olduğunu söyleyen İspanyol çalıştırıcı, 'Real Madrid'i çalıştırmak mı? Bunun için oldukça erken. Daha eylül ayındayız. Ben tamamen kulübüm Bayer Leverkusen'e odaklanmış durumundayım.' şeklinde konuştu.

2022 yılının ekim ayından bu yana Leverkusen'i çalıştıran Alonso, Alman ekibinin başında 44 karşılaşmaya çıkarken 1.87 puan ortalaması yakaladı.