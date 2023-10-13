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Spor

Xabi Alonso Real Madrid'e yakın

İspanyol devi Real Madrid, önümüzdeki sezonun planlamalarına şimdiden başladı. Eflatun beyazlılar Carlo Ancelotti'nin sezon sonu ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğunu eski futbolcusu Xabi Alonso'ya devretmeyi düşünüyor.

13 Ekim 2023 Cuma 21:24 - Güncelleme:
Xabi Alonso Real Madrid'e yakın
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Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Carlo Ancelotti'nin yerine şimdiden yeni teknik adam arayışlarına başladı.

AS'ta yer alan habere göre, İspanyol ekibinin Ancelotti sonrası takımın başına eski bir oyuncusunu getirmek istediği aktarıldı.

ÖNE ÇIKAN ADAY ALONSO

Real Madrid'de masadaki isimlerin Bayer Leverkusen'den Xabi Alonso, Real Madrid U19 Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa ve Castilla antrenörü Raul olduğu ifade edildi. İspanyol ekibinde bu isimler arasından öne çıkan adayın Xabi Alonso olduğu iddia edildi.

Real Madrid'de yönetimin, Leverkusen'de başarılı işlere imza atan Alonso'yu çok beğendiği aktarıldı. Arbeloa'nın tecrübesiz olarak görüldüğü ve Raul'un Castilla'da aldığı sonuçların A Takım için yeterince iyi olmadığı vurgulandı.

ZIDANE İHTİMALİ

Öte yandan Real Madrid'de Zinedine Zidane'nin de göreve geri dönmesinin ihtimaller dahilinde yer aldığı kaydedildi. Ancak şu anda Fransız efsanenin geri dönüş şansının düşük olduğu öne sürüldü.

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