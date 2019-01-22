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Xabi Alonso, vergi kaçırma suçlamalarını kabul etmedi

İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan eski futbolcu Xabi Alonso, 'Adalete güvenerek, sonuna kadar masumiyetimi savunmaya devam edeceğim.' dedi.

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Madrid İl Mahkemesindeki davası, yasada değişiklik yapıldığı için başka bir mahkemenin yetki alanına girebileceği gerekçesiyle ertelenen Xabi Alonso, duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

Alonso, "Her şeyi iyi yaptığıma ianancım ve güvenim tam. Baştan itibaren hiçbir şeyi saklamadım. Kendimi savunup, adalete güvenmeliyim. Bu yüzden buraya geldim ve sonuna kadar da gideceğim." ifadelerini kullandı.

"Eğer saklayacak bir şey olduğunu düşünseydim endişelenirdim. Öyle olmadığı için devam ediyorum." diyen Alonso, ilk soruşturmada aklandığını, şimdi de aynı sonucu beklediğini kaydetti.

Davasına hangi mahkemenin bakacağının karara bağlanmasından sonra kendisini savunmayı sürdüreceğini vurgulayan Alonso, "Ben adalete güveniyorum." açıklamasında bulundu.

Real Madrid'de 14 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapan 38 yaşındaki Xabi Alonso hakkında, 2010-2012 yılları arasında vergi kaçırdığı iddiasıyla savcılık tarafından üç ayrı mali suçtan 5 yıl hapis ile 4 milyon avro para cezası talep ediliyor.

İspanya'da bu zamana kadar vergi kaçırma iddiasıyla haklarında dava açılan Lionel Messi, Javier Mascherano, Angel Di Maria, Radamel Falcao, Marcelo, Luka Modriç, Fabio Coentrao, Alexis Sanchez ve Ricardo Carvalho'nun ardından, son olarak bugün Cristiano Ronaldo suçlamaları kabul ederek vardıkları anlaşmayla cezaevine girmeden para cezalarıyla davalarını kapatmıştı.

Xabi Alonso, vergi kaçırma suçlamalarını kabul etmeyen ilk futbolcu oldu. (AA)

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