Spor

Xabi Alonso, Vinicius'u affetti

El Clasico'daki patlamasının ardından kulüp içinde krize neden olan Vinicius Junior, hem taraftarlardan hem de takım arkadaşlarından özür diledi.

HABER MERKEZİ1 Kasım 2025 Cumartesi 08:42 - Güncelleme:
El Clasico'daki patlamasının ardından özür dileyen Vinicius Junior için Xabi Alonso, "Konu kapandı, ceza yok" dedi.

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, El Clasico'da yaşanan gerginliğin ardından yıldız oyuncusu Vinicius Junior'la barıştıklarını açıkladı. Brezilyalı futbolcu, Barcelona maçında oyundan alınmasına tepki göstererek "Kulüpten ayrılıyorum" demiş, olayın ardından kulüp içinde krize neden olmuştu.

Vinicius'un hem sosyal medya üzerinden taraftarlara, kulübe ve başkana hem de antrenmanda teknik ekibe ve takım arkadaşlarına özür dilemesi sonrası Alonso, "Çarşamba günü herkesle bir toplantı yaptık ve Vinicius kusursuzdu. Dürüstçe konuştu, çok iyiydi. Benim için bu konu kapandı," ifadelerini kullandı.

ALONSO, ÖZRÜ YETERLİ BULDU

Basın toplantısında konuşan Alonso, Vinicius'un kamuoyuna yaptığı açıklamada kendisinden doğrudan bahsetmemesine rağmen memnun olduğunu belirtti. "Çok değerli ve olumlu bir açıklamaydı. Dürüstlüğünü gösterdi, içinden geldiği gibi konuştu. Söyledikleri benim için yeterliydi," dedi.

Vinicius'un davranışları nedeniyle herhangi bir disiplin cezası almayacağını da doğrulayan Alonso, "Hayır, ceza verilmeyecek. Dün çok iyi antrenman yaptık, hepimiz aynı gemideyiz," sözleriyle konunun tamamen kapandığını vurguladı.

Popüler Haberler
