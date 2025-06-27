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Spor

Xabi Alonso'dan Juventus maçı öncesi oyuncularına uyarı

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Salzburg galibiyetinin ardından oyuncularını Juventus maçı öncesinde uyardı. İspanyol teknik adam, “Bu düzeyde başarı, fedakarlık olmadan gelmez. Ya ilerlersiniz ya da eve gidersiniz.” dedi.

Haber Merkezi27 Haziran 2025 Cuma 10:32 - Güncelleme:
Xabi Alonso'dan Juventus maçı öncesi oyuncularına uyarı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Salzburg'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Real Madrid'de Teknik Direktör Xabi Alonso, takımının performansını değerlendirdi. Özellikle ikinci yarıdaki savunma tepkisinden memnun kaldığını belirten Alonso, "Her oyuncunun fedakarlığı çok önemliydi. Bu seviyede bağlılık olmadan başarılı olamazsınız," dedi.

Çeyrek finalde karşılaşacakları Juventus hakkında ise tecrübeli çalıştırıcı, "Juve, Juve'dir. Büyük saygım var. Ya ilerlersiniz ya da eve gidersiniz. Hazır olmamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.

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