Xabi Alonso'dan Juventus maçı öncesi oyuncularına uyarı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Salzburg'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Real Madrid'de Teknik Direktör Xabi Alonso, takımının performansını değerlendirdi. Özellikle ikinci yarıdaki savunma tepkisinden memnun kaldığını belirten Alonso, "Her oyuncunun fedakarlığı çok önemliydi. Bu seviyede bağlılık olmadan başarılı olamazsınız," dedi.

Çeyrek finalde karşılaşacakları Juventus hakkında ise tecrübeli çalıştırıcı, "Juve, Juve'dir. Büyük saygım var. Ya ilerlersiniz ya da eve gidersiniz. Hazır olmamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.