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Spor

Xabi Alonso'lu Leverkusen fırtına gibi!

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, yeni sezona muhteşem başladı. İspanyol teknik adam, beşinci hafta sonunda Bayern Münih ile birlikte 13 puanla zirvede yer aldı.

25 Eylül 2023 Pazartesi 19:45 - Güncelleme:
Xabi Alonso'lu Leverkusen fırtına gibi!
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2022 yılının Ekim ayında Bayer Leverkusen'in başına geçen ve gösterdiği performansla beğeni kazanıp sözleşmesi 3 yıl uzatılan Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen yeni sezona fırtına gibi başladı.

Oynanan 5 karşılaşma sonunda 13 puan toplayarak zirveyi Bayern Münih ile paylaşan Leverkusen, oynadığı oyunla tüm sporseverlerin beğenisini kazandı.

Alman ekibi bu sezon; lig, Avrupa ligi ve Almanya kupası dahil olmak üzere 7 karşılaşmaya çıkarken 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda rakip kaleleri 29 kez sarsan Xabi Alonso'nun öğrencileri, kalesinde yalnızca 6 gol gördü.

Ligde sırasıyla Leipzig, Borussia M'Gladbach, Darmstadt 98 ve Heidenheim'i mağlup eden Leverkusen, Bayern Münih deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Leverkusen kupa mücadelelerinde ise Hacken ve Teutonia'yı mağlup etmeyi başardı.

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