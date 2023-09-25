Xabi Alonso'lu Leverkusen fırtına gibi!

2022 yılının Ekim ayında Bayer Leverkusen'in başına geçen ve gösterdiği performansla beğeni kazanıp sözleşmesi 3 yıl uzatılan Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen yeni sezona fırtına gibi başladı.

Oynanan 5 karşılaşma sonunda 13 puan toplayarak zirveyi Bayern Münih ile paylaşan Leverkusen, oynadığı oyunla tüm sporseverlerin beğenisini kazandı.

Alman ekibi bu sezon; lig, Avrupa ligi ve Almanya kupası dahil olmak üzere 7 karşılaşmaya çıkarken 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda rakip kaleleri 29 kez sarsan Xabi Alonso'nun öğrencileri, kalesinde yalnızca 6 gol gördü.

Ligde sırasıyla Leipzig, Borussia M'Gladbach, Darmstadt 98 ve Heidenheim'i mağlup eden Leverkusen, Bayern Münih deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Leverkusen kupa mücadelelerinde ise Hacken ve Teutonia'yı mağlup etmeyi başardı.