Xabi Alonso'nun gözü eski öğrencisi Grimaldo'da

Alvaro Carreras görüşmeleri durunca Real Madrid, sol bek arayışında Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'den eski oyuncusuna yöneldi.

Real Madrid'in, Benfica forması giyen Carreras için yürüttüğü transfer görüşmeleri çıkmaza girdi. Oyuncunun İspanyol devine katılma isteğine rağmen, Benfica 50 milyon euroluk (42 milyon £ / 57 milyon $) bonservis talebinden geri adım atmıyor. Cadena SER'in haberine göre, Real Madrid rotayı Bayer Leverkusen'de forma giyen Grimaldo'ya çevirdi. İspanya'ya dönmeye istekli olan Grimaldo'nun eski hocasıyla yeniden çalışmak istediği belirtiliyor.

La Liga devi Real Madrid, sol bek pozisyonu için güvenilir bir isme acil ihtiyaç duyuyor. Fran Garcia'nın yedek olarak kadroda kalması beklenirken, Ferland Mendy'nin geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Bundesliga'da etkileyici bir performans sergileyen ve Alonso'nun sistemine aşina olan Grimaldo, Carreras'a kıyasla daha uygun maliyetli ve adaptasyonu daha kolay bir seçenek olarak öne çıkıyor.

29 yaşındaki Grimaldo, Barcelona'nın altyapısı La Masia'dan yetiştikten sonra Benfica'ya transfer olmuş, ardından Leverkusen'e katılmıştı. Geçtiğimiz sezon bir sol bek olarak 10 gol atıp 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.