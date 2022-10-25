Xavi: Avrupa Ligi'ni kazanmak için aslanlar gibi savaşacağız

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacakları karşılaşma öncesi konuştu.

Devler Ligi'nden elenme ihtimali bulunan Katalan devinde Xavi, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek istiyoruz ama bu olmazsa, Avrupa Ligi'ni kazanmak için aslanlar gibi savaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Real Madrid'e karşı El Clasico'da kaybettikten sonra Villarreal ve Athletic Bilbao olmak üzere iki güçlü rakibe iyi tepki verdik." diyen genç teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamazsak, öz güvenimizi kaybetmemeliyiz. Bayern Münih gibi takımlara karşı rekabet edebileceğimizi ve kazanabileceğimizi göstermemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Barcelona, Bayern Münih ile 26 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Camp Nou'da karşılaşacak. Grupta Inter'in, Viktoria Plzen'i sahasında yenmesi durumunda Barcelona'nın üst tur için şansı kalmayacak.