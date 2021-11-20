Xavi: Barcelona'nın kadrosunu beğendim

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:28 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 00:28

Barcelona'nın yeni Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Katalan kulübünün başında çıkacağı ilk maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Xavi yaptığı açıklamada, "Bu hafta takımla ciddi bir şekilde çalıştık, oyuncularla bireysel çalıştık ve ayrıca konuştuk. Umarım bu maçta çalışmalarımızın sonucu hem taktikler açısından, hem psikoloji açısından, hem de sonuç açısından görünür olacaktır." ifadelerini kullandı.

"BARÇA'NIN KADROSUNU BEĞENDİM"

"Bu takım hafife mi alındı?" sorusuna İspanyol teknik adam, "Bilmiyorum çünkü burada değildim. Sadece Barça'nın kadrosunu beğendiğimi söyleyebilirim. Biz bir aileyiz, bu gerçek bir ekip. Çok memnunum. Sonuca göre yargılanacağız." açıklamasında bulundu.