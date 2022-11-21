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Spor

Xavi: Benim için Lionel Messi, dünya tarihinin en iyi futbolcusu

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, Dünya Kupası hakkında açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2022 Pazartesi 18:05 - Güncelleme:
Xavi: Benim için Lionel Messi, dünya tarihinin en iyi futbolcusu
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, 2022 Katar Dünya Kupası ile ilgili konuştu.

İspanyol teknik adam, "Brezilya ve Arjantin, üst seviyedeler. En azından yarı finale kalacaklardır. İki takıma en iyisini diliyorum. Onların arkasından İspanya, Portekiz, İngiltere, Almanya, Belçika gibi ülkeler var." dedi.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique ile ilgili konuşan Xavi, "Enrique'nin kişiliği var. Doğuştan bir lider. İspanya için harika bir Dünya Kupası olacağını düşünüyorum. Bu konuda iyimserim." sözlerini kullandı.

Messi için, "Onu çok motive görüyorum, belki de son Dünya Kupası," 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Benim için Lionel Messi, dünya tarihinin en iyi futbolcusu. Onu sadece Maradona, Pele ve Di Stefona ile karşılaştırabilirsiniz. Ve Dünya Kupası kazansa da, kazanamasa da bir en iyi olarak kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Xavi son olarak, "Messi'nin en iyi versiyonunu görüyoruz, harika gidiyor. Dünya Kupası'nda bir fark yaratacaktır." yorumunu yaptı.

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