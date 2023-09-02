İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2023 Cumartesi / 17 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,709
  • EURO
    28,8612
  • ALTIN
    1665.01
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Xavi: Bizim için harika bir transfer dönemi oldu
Spor

Xavi: Bizim için harika bir transfer dönemi oldu

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, yapılan transferlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı süreçle ilgili olarak 'Zorlu bir ekonomik ortamdan geçiyoruz. Buna rağmen bizim için harika bir transfer dönemi oldu.' dedi.

2 Eylül 2023 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
Xavi: Bizim için harika bir transfer dönemi oldu
ABONE OL

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, yapılan transferlerle ilgili değerlendirme yaptı.

Xavi yaptığı açıklamada, "Sonuçlar her zaman sezon sonunda özetleniyor. Yeni transferlerin bize neler katacağını göreceğiz. Kağıt üzerinde çok mutluyum. Kulüp çok iyi bir iş başardı." dedi.

Oyuncuların Barcelona'yı tercih ettiklerini söyleyen İspanyol çalıştırıcı, "Aldığımız son 3 oyuncu da kendi isteğiyle geldi. Cancelo transfer için çok istekliydi. Felix de aynı şekilde buraya gelmeyi çok istiyordu. İçinde bulunduğumuz durum göz önüne alındığında oldukça olumlu transferler yaptık. Herkes olağanüstü bir iş çıkardı." şeklinde konuştu.

Kulübün ekonomik anlamda zor günler yaşadığını söyleyen Xavi, "Zorlu bir ekonomik ortamdan geçiyoruz. Buna rağmen bizim için harika bir transfer dönemi oldu. Sadece 3,4 milyon euro harcadık ve harika bir takım kurduk. Mükemmel bir sezon geçirebileceğimizden eminiz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.