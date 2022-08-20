Xavi: Casemiro, Real Madrid için büyük bir kayıp

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Real Madrid'in Carlos Casemiro'yu Manchester United'a satmasını değerlendirdi.

"BÜYÜK BİR KAYIP"



Xavi, Brezilyalı futbolcunun satılmasının Real Madrid için büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Genç teknik adam, açıklamasında, "Kulüpte neler oldu bilemem, ama sonunda böyle bir karar alındı ve Casemiro satıldı. Kuşkusuz, bu Real Madrid için büyük bir kayıp. Casemiro, kulüpte 10 yıl geçirdi. Birçok şey başarı ve birçok kupa kazandı. Başka söyleyebileceğim bir şey yok, bizim de düşünmemiz gereken yeterince sorunumuz var." ifadelerini kullandı.

70 MİLYON EURO

Real Madrid, Brezilyalı oyuncunun transferinden 70 milyon milyon euro bonservis kazanacak.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Jules Kounde'nin lisansının çıkarılamamasıyla ilgili de açıklama yaptı.

Xavi yaptığı açıklamada, "Şu anda hiçbir şey bilmiyoruz. Bekleme modundayız. Kounde gerçek bir lider ve harika bir futbolcu. Umarım en kısa sürede onu sahada görebiliriz." dedi.

"OYUNCU SATMAMIZ GEREKİYOR"

Kounde'nin kaydedilebilmesi için oyuncu satmaları gerektiğini söyleyen İspanyol teknik adam, "Çok iyi bir antrenman dönemi geçirdi. Çok iyi bir ruh halinde. Ama onun lisansının çıkması için oyuncu satmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"DEPAY VE AUBA'YI KULLANACAĞIZ"

Xavi son olarak, "Transfer dönemi 31 Ağustos'ta kapanıyor ve henüz ne olacağını bilmiyoruz. Aubameyang ve Depay hala bizimle, önümüzdeki maçta onları kullanacağız. Ama öncelikli hedefimiz Kounde'yi kaydettirmek." şeklinde konuştu.