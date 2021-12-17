Xavi: Erling Haaland hakkında hiçbir şey bilmiyorum

17 Aralık 2021 Cuma 23:49 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 23:51

La Liga'nın 18. haftasında oynayacakları Elche maçından önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Dortmund'un golcü futbolcusu Erling Haaland'ın Katalan ekibine transfer olacağına yönelik iddialar hakkında konuştu.

Mirror'da yer alan habere göre; ismi sık sık Barcelona ile anılan Erling Haaland'a değinen Xavi, "Şu anda zor bir ekonomik durumumuz var. Gerçekçi olmalıyız ve takımı güçlendirmenin kolay olmayacağını düşünmeliyiz, maaş limitlerinde bir sorun var. Ne olacağını göreceğiz, Haaland hakkında hiçbir şey bilmiyorum, herkes onunla ilgilenir." sözleri ile iddialara cevap verdi.

"ANA HEDEF İLK DÖRTTE YER ALMAK"



Takımının son dönemdeki performansını da değerlendiren Xavi hedeflerinin ilk dörtte yer almak olduğunu belirterek, "Ana hedef ilk dörtte yer almak. Hiçbir şey göz ardı edilemez, liderin çok gerisindeyiz ama takıma büyük güvenim var." ifadelerinde bulundu.