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Spor

Xavi Hernandez: Barça formasının ağırlığı biraz daha fazladır

İspanya La Liga ekibi Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Şubat 2022 Cuma 18:58 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 18:58
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Xavi Hernandez, Napoli ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Xavi yaptığı açıklamada, "Bence eksik olan tek şey fırsatları değerlendirmekti. Geriye düştükten sonra gösterdiğimiz reaksiyon iyiydi. 6-7 tane çok net fırsat kaçırdık. Maçın sonunda zafer olmalıydı. Adil olmak gerekirse en az birkaç gol bulmalıydık." dedi

Takımdaki oyuncuların bireysel performansına değinen İspanyol teknik adam, "Barça formasının ağırlığı biraz daha fazladır ama Ferran Torres'i takımda görmekten çok mutluyum ve çok şey vereceğine inanıyorum. Taraftar bana Dembele konusunda aldırmadı ama o tepki sonunda alkışa döndü." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının maçı oyun anlamında kazandığını belirten Xavi, "İkinci bölümü kendi sahamızda, topa sahip olarak, oyunu domine ederek geçirdik. En çok sevindiğim şey oyuncuların bundan keyif alması. Maçı oyun anlamında kazandılar. Ne yazık ki gol atamadılar." açıklamasını yaptı.

Genç teknik adam ayrıca, "Altı yıl önce Camp Nou'dan farklı bir şekilde ayrıldım. Şimdiki atmosfer çok olağanüstü. Bunu daha önce yaşamamıştım. Demek ki insanlar heyecanlı, olumlu şeyler görmek istiyorlar. Çok minnettarım." diyerek sözlerini noktaladı.

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