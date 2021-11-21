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Spor

Xavi Hernandez Barcelona'daki hocalık kariyerine 3 puanla başladı

Barcelona'nın yeni hocası Xavi Hernandez, Katalan takımındaki teknik direktörlük kariyerine derbi galibiyetiyle başladı.

AA21 Kasım 2021 Pazar 08:53 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 08:53
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 1-0 mağlup etti.

Barcelona'da teknik direktör olarak ilk maçına çıkan Xavi Hernandez, kariyerine derbi galibiyetiyle başladı.

Xavi, B takımından 17 yaşındaki forvet oyuncusu İlias Akhomach'ı ilk kez A takıma alarak ilk 11'de başlattı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanırken, Barcelona'nın tek golünü 48. dakikada penaltıdan Memphis Depay attı.

La Liga'da 4 maç aradan sonra galibiyet alan Barcelona puanını 20'ye yükselterek, bir maç eksiğiyle 6. sıraya çıktı.

Espanyol ise 17 puanla 11. sırada kaldı.

Diğer yandan Atletico Madrid de sahasında oynadığı maçta 87. dakikada Felipe Monteiro'nun golüyle Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

Atletico, bir maç eksiğiyle 26 puanla 4'üncülükte bulunuyor.

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