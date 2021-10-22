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Spor

Xavi Hernandez: Hedefim Barcelona'yı çalıştırmak

Katar Ligi takımlarından Al Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, Barcelona hakkında açıklamalarda bulundu.

22 Ekim 2021 Cuma 21:45 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 21:45
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İspanya La Liga ekibi Barcelona'da başkan Laporta, her ne kadar "Koeman kalacak" dese de Xavi Hernandez sesleri günden güne yükseliyor.

Katar Ligi takımlarından Al Sadd'da teknik direktörlük yapan Xavi Hernandez de bu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİM BARCELONA'YI ÇALIŞTIRMAK"

Hayalinde her zaman Barcelona'da teknik direktörlük yapmak olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Benim hedefim Barcelona'yı çalıştırmak. Bu benim amacım ve hayalim, bunu asla saklamadım. Bir gün olup olmayacağını, bana ihtiyaç duyup duymayacaklarını bilmiyorum ancak şu anda Al Sadd'da mutluyum ve bununla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Xavi, Al Sadd'da teknik direktörlük yaptığı sürede son 2 sezonu şampiyon olarak tamamladı ve toplamda 5 kupa kazandı.

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