Xavi Hernandez: Messi geri dönmek isterse ilk adımı ben atacağım

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Elche karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, takıma geri döneceği haberleri çıkan Lionel Messi için, "Messi ile dostluğum ve çok fazla iletişimim var. Eğer takıma geri dönerse, şu andan itibaren imza atana kadar çok süre var. Geri dönüşü görmek isteyeceğim ilk şey olurdu. Ama önümüzdeki ay iki kupa için mücadele edeceğiz ve bunun hakkında konuşmanın zamanı değil." ifadelerini kullandı.

Xavi, sözlerine, "Eğer geri dönmek istiyorsa, onu dinleyeceğiz. Geri dönebilmesi için ilk adımı ben atacağım." diye devam etti.

Takımın Messi sonrası dönemde ilk şampiyonluğunu kazanmasına odaklandığını söyleyen 43 yaşındaki teknik adam, medyaya da eleştiride bulundu ve, "Konuyu değiştirme konusunda uzmansınız. Neden transferden bahsedildiğini anlamıyorum. Şampiyonluk kazanmaktan bir adım uzaktayım ve şimdi transferden bahsediyoruz" dedi.