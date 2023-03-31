İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2023 Cuma / 8 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1895
  • EURO
    20,9011
  • ALTIN
    1221.37
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Xavi Hernandez: Messi geri dönmek isterse ilk adımı ben atacağım
Spor

Xavi Hernandez: Messi geri dönmek isterse ilk adımı ben atacağım

Xavi Hernandez, Messi'nin Barcelona'ya geri dönmesiyle ilgili gelen soruları yanıtladı.

31 Mart 2023 Cuma 17:18 - Güncelleme:
Xavi Hernandez: Messi geri dönmek isterse ilk adımı ben atacağım
ABONE OL

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Elche karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, takıma geri döneceği haberleri çıkan Lionel Messi için, "Messi ile dostluğum ve çok fazla iletişimim var. Eğer takıma geri dönerse, şu andan itibaren imza atana kadar çok süre var. Geri dönüşü görmek isteyeceğim ilk şey olurdu. Ama önümüzdeki ay iki kupa için mücadele edeceğiz ve bunun hakkında konuşmanın zamanı değil." ifadelerini kullandı.

Xavi, sözlerine, "Eğer geri dönmek istiyorsa, onu dinleyeceğiz. Geri dönebilmesi için ilk adımı ben atacağım." diye devam etti.

Takımın Messi sonrası dönemde ilk şampiyonluğunu kazanmasına odaklandığını söyleyen 43 yaşındaki teknik adam, medyaya da eleştiride bulundu ve, "Konuyu değiştirme konusunda uzmansınız. Neden transferden bahsedildiğini anlamıyorum. Şampiyonluk kazanmaktan bir adım uzaktayım ve şimdi transferden bahsediyoruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.