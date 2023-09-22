İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1634
  • EURO
    28,9421
  • ALTIN
    1681.27
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Xavi ile yola devam

La Liga ekiplerinden Barcelona, 2021-2022 sezonundan bu yana takımı çalıştıran teknik direktör Xavi Hernandez'in sözleşmesini uzattıklarını açıkladı.

22 Eylül 2023 Cuma 21:01 - Güncelleme:
Xavi ile yola devam
ABONE OL

İspanya La Liga'da son şampiyon Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Xavi ile kulüp arasındaki sözleşmenin 2025 yılına kadar uzatıldığı açıklanırken, sözleşmede 1 yıl uzatma opsiyonu da olduğu ifade edildi.

Barcelona'nın başında 96 resmi maça çıkan 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, bu maçlarda 61 galibiyet 16 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak 2.07 puan ortalaması yakaladı. Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, 1 La Liga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.