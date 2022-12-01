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Spor

Xavi, İlkay Gündoğan'ın peşinde

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ı yakından takip ettiği iddia edildi.

1 Aralık 2022 Perşembe 18:10 - Güncelleme:
Xavi, İlkay Gündoğan'ın peşinde
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Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan için önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona'nın, İngiliz ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek İlkay'ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

XAVI, İLKAY İÇİN İSTEKLİ

Katalan temsilcisinin, 32 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde bir hamle yapabileceği ifade edildi. Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Herhandez'in, İlkay transferi konusunda istekli olduğu aktarıldı.

4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2016'dan bu yana Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu, geçen süreçte ligde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

KAPTAN OLDU

Manchester City'den Fernandinho'nun takımdan ayrılmasının ardından bu sezon kaptanlık bandını da takmaya başlayan İlkay Gündoğan, bu sezon ise forma giydiği 20 maçta iki gol, iki asistlik bir performans sergiledi.

Öte yandan İspanyol basını ayrıca İlkay ile adı geçen kulüplerden birinin de Galatasaray olduğunu öne sürdü.

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