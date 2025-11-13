İSTANBUL 17°C / 8°C
İspanyol ekibi Barcelona'da basketbol takımında başantrenörlük görevine 9 yıl aradan sonra yeniden Xavi Pascual, getirildi.

HABER MERKEZİ13 Kasım 2025 Perşembe 14:43 - Güncelleme:
Xavi Pascual 9 yıl sonra yeniden Barcelona'da
Barcelona, 9 yıl sonra yeniden Xavi Pascual'e emanet...

Katalan devine geri dönen 53 yaşındaki deneyimli koç, kulüple üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

Pascual, daha önce 2004 ile 2016 yılları arasında Barcelona'da görev yapmış, 2008'den itibaren başantrenörlük koltuğuna oturmuştu. 2010 yılında, kulüp tarihindeki ikinci ve bugüne kadarki son EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak adını kulüp tarihine yazdırmıştı.

Görevden alınan Penarroya, Pazar günü resmen kulüpten ayrılmıştı ve EuroLeague 2025-26 normal sezonunun 10. haftasında Oscar Orellana geçici başantrenör olarak takımın başına geçmişti.

Barcelona, bir sonraki EuroLeague maçında Cuma günü Palau Blaugrana'da Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Ardından, İspanya Liga Endesa'nın 7. haftasında yine kendi sahasında bir diğer EuroLeague temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.

Yeni başantrenör Xavi Pascual, önümüzdeki haftanın başında resmen görevine başlayacak. Bu nedenle Orellana, önümüzdeki iki maçta takımın başında geçici antrenör olarak kalmaya devam edecek.

