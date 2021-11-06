Xavi Pascual: Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık

6 Kasım 2021 Cumartesi 00:48 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 00:48

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Anadolu Efes'i 90-79 yenen Zenit'in başantrenörü Xavi Pascual, maç boyunca istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.

Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Pascual, "Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. İkinci ve üçüncü çeyrekte iyi performans ortaya koyduk ve bu sayede farkı açtık. Dördüncü periyotta tempoyu düşürdük ve sayı avantajımızı değerlendirdik. Henüz sezonunun başındayız. Takımımın performansından memnunum." diye konuştu.