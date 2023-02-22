Xavi: Pep Guardiola kelimenin tam anlamıyla bir dahi

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, eski hocası Pep Guardiola ile ilgili konuştu.

Sözlerine ilk olarak Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag ile başlayan Xavi, "O çok iyi bir teknik adam, onu gerçekten beğeniyorum. Bir takım kurdu ve tüm oyuncularından en iyi şekilde yararlanıyor." dedi.

Yabancı hocaların Premier Lig'e olumlu anlamda etki ettiğini söyleyen İspanyol çalıştırıcı, "Yabancı antrenörlerin Premier Lig'e olumlu etkileri olduğunu düşünüyorum. Guardiola açık ara en iyi teknik direktör. Benim de hocalığımı yaptı. Ben dahil diğer tüm antrenörler arasındaki fark çok büyük. Pep kelimenin tam anlamıyla bir dahi." şeklinde konuştu.