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Spor

Xavi: Sonuçlar gelmezse yeni bir teknik direktör gelecektir

İspanya La Liga'da Valencia ile karşılaşacak olan Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

28 Ekim 2022 Cuma 18:37 - Güncelleme:
Xavi: Sonuçlar gelmezse yeni bir teknik direktör gelecektir
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, ligde Valencia ile oynayacakları mücadele öncesi konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerini değerlendiren Xavi, "Çalışmayı bırakmayacağız. Projemize tamamen güveniyorum. Evet, beklediğimiz gibi olmadı, Şampiyonlar Ligi'nde büyük beklentimiz vardı ama elendik. Durum tatsız ancak eleştiriyi kabul etmeli ve devam etmeliyiz. Sakinleşmeli ve sabırlı olmalıyız. Başkanın ve Barcelona'nın liderliğinin güvenini hissediyorum." dedi.

"Münih'teki maçta Bayern'i yenmeliydik. Son maçta zaten elenmemiz belli olmuştu." diyen İspanyol teknik adam sözlerini, "En son aldığımız sonuçlar bizi etkilememeli. Bunu oynarken de yaşadım. Düşüncemizden sapmamalıyız. Sonuçların geleceğini düşünüyorum. Eğer gelmezse yeni bir teknik direktör gelecektir." ifadeleriyle tamamladı.

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