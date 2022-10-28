Xavi: Sonuçlar gelmezse yeni bir teknik direktör gelecektir

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, ligde Valencia ile oynayacakları mücadele öncesi konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerini değerlendiren Xavi, "Çalışmayı bırakmayacağız. Projemize tamamen güveniyorum. Evet, beklediğimiz gibi olmadı, Şampiyonlar Ligi'nde büyük beklentimiz vardı ama elendik. Durum tatsız ancak eleştiriyi kabul etmeli ve devam etmeliyiz. Sakinleşmeli ve sabırlı olmalıyız. Başkanın ve Barcelona'nın liderliğinin güvenini hissediyorum." dedi.

"Münih'teki maçta Bayern'i yenmeliydik. Son maçta zaten elenmemiz belli olmuştu." diyen İspanyol teknik adam sözlerini, "En son aldığımız sonuçlar bizi etkilememeli. Bunu oynarken de yaşadım. Düşüncemizden sapmamalıyız. Sonuçların geleceğini düşünüyorum. Eğer gelmezse yeni bir teknik direktör gelecektir." ifadeleriyle tamamladı.