Xavi'den Alvaro Morata ve Erling Haaland açıklaması

4 Ocak 2022 Salı 20:32 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 20:32

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, düzenlediği basın toplantısında transferle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Barcelona'nın, İspanya Kral Kupası'nda Linares ile oynayacağı maç öncesi konuşan Xavi, "Bunlar, hipotez. Ben hipotezlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Sahip olduğumuz oyuncularla ilgili konuşmak daha iyi. Ne Morata ne de Haaland bizim oyuncumuz." şeklinde konuştu.

Barcelona'nın ara transfer döneminde özellikle Juventus'tan Alvaro Morata transferini bitirmeye yakın olduğu öne sürülmüştü.