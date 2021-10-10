İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2021 Pazar / 4 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9693
  • EURO
    10,4166
  • ALTIN
    506.837
  • BIST100
    1398
Spor

Xavi'den Barcelona'ya yeşil ışık

Barcelona ile ismi anılan ve taraftarın takımın başında görmek istediği Barcelona efsanesi Xavi, bu konuda açıklamalarda bulundu.

10 Ekim 2021 Pazar 00:06 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 00:06
ABONE OL

Barcelona'da Ronald Koeman için geri sayım sürerken, taraftarın takımın başında görmek istediği Xavi'den ilk sıcak açıklama geldi.

Barcelona efsanesi, geri dönüşe açık olduğunu ima ederken, "Yapılan her teklif gözden geçirilir ve bir karar verilir. Gelecek ne gösterir bilmiyorum ama ben her şey açığım." ifadelerini kullandı.

INIESTA: "XAVI HAZIR"

Barcelona efsanesi Andres Iniesta da eski takım arkadaşı ve teknik direktör Xavi Hernandez'in takımlarının başına geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Iniesta yaptığı açıklamada Barcelona'da daha önce de teknik adamlık için adı geçen Xavi ile ilgili, "Bence hazır. Daha doğrusu bana eğer yedek kulübesinde Xavi'nin takımı temsil edip edemeyeceğini soruyorsanız evet derim. O, bu zorluğun üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip. Kendisini çok geliştirdi ve aynı zamanda da önemli bir özgüvene sahip" diye konuştu.

Al-Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, Katar'da 2 kupa kazandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.