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Spor

Xavi'den Endrick Felipe açıklaması: İhtiyacımız olan oyuncu o

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, Endrick Felipe transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

26 Kasım 2022 Cumartesi 21:35 - Güncelleme:
Xavi'den Endrick Felipe açıklaması: İhtiyacımız olan oyuncu o
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Endrick Felipe transferi için konuştu.

Katalan teknik adam, Endrick için, "Babasıyla ve oyuncuyla konuştuk. Projeyi onlara açıkladım. Onun gibi yetenekler istiyoruz. İhtiyacımız olan oyuncu o. Umarım Barcelona'ya transfer olur. Bu ona bağlı, kararı o verecek." dedi.

İspanya'nın, Almanya ile oynayacağı Dünya Kupası karşılaşması için de görüşlerini aktaran Xavi, "İspanya, Kosta Rika'ya karşı oynanan maçta şu ana kadar turnuvanın en iyi performansını sergiledi. Şimdi sırada Almanya maçı var. Şu andaki İspanya takımı, topa sahip olma ve baskı konusunda inanılmaz yeteneğe sahip. Çok iyiler. Luis Enrique'nin takımına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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